Universal Music Group compra a BMG Music Publishing A Vivendi e sua filial Universal Music Group (UMG) assinaram um acordo com o grupo alemão Bertelsmann para comprar sua editora musical, a BMG Music Publishing, por 1,63 bilhão de euros, anunciou nesta quarta-feira a sociedade franco-americana. A operação depende da autorização dos órgãos de controle da concorrência dos países envolvidos, e vai transformar a UMG em "líder mundial da edição musical", disse a Vivendi em comunicado. A BMG Music Publishing, um dos principais editores mundiais de música, tem os direitos sobre mais de um milhão de títulos, entre eles os de estrelas da música como Coldplay, Justin Timberlake, Cristina Aguilera, The Scorpions, Barry Manilow e Gilbert Bécaud, além de clássicos como Puccini e Ravel. A compra é "uma oportunidade única para desenvolver nossa atividade de edição musical e aumentar o valor da UMG, num momento em que o mercado da música está crescendo", afirmou o presidente do grupo Vivendi, Jean-Bernard Levy. O presidente da UMG, Doug Morris, declarou que "a aquisição histórica permitirá diversificar e desenvolver a bolsa de edição musical da empresa", especialmente em setores-chave como a música de ambiente, a clássica e a sacra. "Com esta operação, a UMG estará em melhor posição" para aproveitar oportunidades "novas e interessantes" no mercado da música, segundo o executivo. Além disso, poderá "servir melhor" a seus artistas, compositores e sócios.