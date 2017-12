Universal Music compra unidade de música da Univision A Universal Music informou nesta quinta-feira que fechou acordo para a compra do grupo Univision Music, de língua espanhola, incluindo suas operações como gravadora e editora, por uma quantia não revelada. O grupo Univision Music abrange a Univision Records, Fonovisa Records e Disa Records, e tem entre seus artistas Marco Antonio Solis, Los Tigres del Norte e Gloria Trevi. A Universal -- maior empresa do mundo no segmento musical, integrante do conglomerado francês Vivendi -- informou que vai reduzir aos poucos o uso do nome Univision, mas manterá as marcas Fonovisa e Disa. A Universal foi anteriormente distribuidora da Univision Music nos Estados Unidos, Porto Rico e México. A empresa vai manter laços com a matriz Univision Communications, principal emissora em língua espanhola nos EUA, para promover artistas latinos na rede de televisão da Univision. A Univision decidiu colocar a unidade de musica do grupo à venda há quase um ano. O grupo está reduzindo sua dívida depois de uma aquisição de 12,3 milhões de dólares por investidores privados.