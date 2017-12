Universal apóia serviço de download gratuito de música Universal Music, o maior selo fonográfico do mundo, vai apoiar um novo serviço de "download" gratuito de músicas pela internet, para concorrer com o popular iTunes da Apple, revelou hoje o jornal britânico "Financial Times". O novo serviço, SpiralFrog, dependerá da publicidade para obter receita, num modelo de negócios diferente do oferecido pela Apple. Ele começará a funcionar em dezembro. Robin Kent, executivo da SpiralFrog, tem mantido conversas com Warner, EMI e Sony BMG. Ele espera que as empresas se sintam atraídas pelo repentino aumento da publicidade na internet, acrescentou o "Financial Times". O lançamento de um rival para o iTunes reflete, segundo o jornal, a intenção das companhias fonográficas de tentar lucrar com o "boom" da distribuição digital de música, ainda dominada pelos "downloads" ilegais. Segundo relatório divulgado no mês passado pela Federação Internacional de Produtores de Música (IFPI, sigla em inglês), a proporção é de 40 "downloads" ilegais para cada um legal.