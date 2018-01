Uma sinfônica, uma sanfona e um violino O jovem violinista Ricardo Herz e o veterano sanfoneiro Dominguinhos se encontraram pela primeira vez no xote "Céu", do álbum de estréia-solo de Herz, "Violino Popular". Este foi o mote para o convite feito pelo maestro Roberto Sion para ambos dividirem o palco com a Orquestra Tom Jobim, regida por ele, em três concertos, desta sexta-feira a domingo, no Auditório Ibirapuera. A orquestra sinfônica, formada por 45 jovens bolsistas do Centro de Estudos Tom Jobim, dedica-se em grande parte ao estudo e à interpretação do legado do mestre que inspirou sua criação. Mas também está aberta à pesquisa e experimentação de novas linguagens e à obra de outros autores fundamentais. "Sempre fundindo o erudito e o popular, que era a grande inspiração do Tom", lembra Sion. "Na medida do possível, procuro equilibrar o instrumental com a canção, e convidados novatos e veteranos para as apresentações", diz. Desde que foi criada em 2001, durante o Festival de Campos do Jordão, a orquestra já trocou impressões no palco com gente tarimbada de diversos estilos, como André Mehmari, Elza Soares, Chico Pinheiro, Johnny Alf e Dominguinhos, que retorna agora, entre outros. Nestes três concertos, a orquestra vai abrir o programa com temas de Jobim, Dori Caymmi e uma fantasia orquestral criada por Luiz Arruda Paes, um dos mais cativantes maestros nos anos 60, para a clássica "Asa Branca" (Luiz Gonzaga/Humberto Teixeira). Segundo Sion, o arranjo passa por um formato de minueto, simula o que faria Beethoven com esse tema, entre outras sugestões. Na seqüência, entra Herz ("que está fazendo um trabalho pioneiro com o violino", elogia o maestro) com o "Blues da Chegada", composto por Sion para ele, e toca outros temas até dialogar em "Céu" com Dominguinhos, que continua com repertório próprio. No final todos se juntam no "Lamento Sertanejo" (Dominguinhos/Gilberto Gil) e "Só Xote", de Nelson Ayres. "Vai ser uma brincadeira bacana", diz Sion. Orquestra Tom Jobim, Dominguinhos e Ricardo Herz. Auditório Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/n.º, portão 2 do Parque do Ibirapuera, (11) 5908-4299. De sexta a dom., 20h30. R$ 30