Uma ação entre trio de bambas do futebol e da música

De Chico Buarque, ele é amigo e parceiro de pelada há mais de dez anos. De Arlindo Cruz, compadre e parceiro, com quem lançou cinco discos e divide sucessos como Só Pra Contrariar (também com Almir Guineto) e Ainda É Tempo Pra Ser Feliz (com Sombra). Com os dois, Sombrinha compôs Deixa Solto, faixa do CD Matéria-prima, que está lançando depois de dez anos só se dedicando a shows. Além da convivência semanal entre as quatro linhas, no campo do Polytheama, no Recreio, zona oeste do Rio, e até no Paristheama, a versão francesa do time, Sombrinha e Chico se encontram nos espetáculos promovidos em prol da Mangueira. Num desses, Chico chegou com uma letra.

“Ele cantou a primeira parte da letra e me pediu para terminar. Isso foi há uns dois, três anos. Resolvi chamar o meu compadre Arlindo, que é muito fã dele. É nosso ídolo, então nada melhor do que fazer essa parceria”, conta Sombrinha.

O CD é uma verdadeira ação entre camaradas. A produção é de Arlindo. O samba tem participação de Chico, da Velha Guarda da Mangueira e do bandolinista Hamilton de Hollanda, padrinho de casamento de Sombrinha. Chico também canta com Sombrinha no samba romântico A Flor Que Eu Não Esqueço, parceria dele com Nilton Barros e Marquinho PQD.

Em 1986, quando Sombrinha ainda integrava o Fundo de Quintal, banda que fundou com Jorge Aragão, Almir Guineto, Bira, Ubirani e Sereno (saiu em 1991), Chico e Caetano gravaram o sucesso do grupo Não Quero Saber Mais Dela (Sombrinha/Guineto), em seu especial na TV Globo, com participação de Beth Carvalho.

O lateral esquerda e o centroavante dono da bola só se aproximaram mais pro século 21. Deixa Solto aconteceu antes de o repertório se definir. “Estou sempre compondo, então tinha muito material guardado, antigo e mais recente. Nem pensei no que significa a parceria com o Chico, tê-lo no disco. A gente tem uma amizade forte, mas pouco fala de música. Fiquei surpreso quando ele mostrou a primeira parte. Demorei mais de um ano para fazer. Quando mostrei o resultado, ele ficou contente à beça”, recorda ainda Sombrinha.

Um vídeo de Deixa Solto gravado no Estúdio dos Técnicos está no YouTube e foi compartilhado no Facebook pelo perfil de divulgação de Chico.

Música inédita assinada por ele não aparece desde Chico, o disco de 2011. Seguindo a alternância música-literatura-música que vem desde 2003, ano de lançamento do livro Budapeste, o compositor está em Paris, para se concentrar na escrita.

'DEIXA SOLTO’

(Chico Buarque/Sombrinha/Arlindo Cruz)

Se for pra me deixar, me deixa solto

Me deixa andar, me deixa vadiar, arruma outro

Quando um coração não bate bem

É porque ninguém é de ninguém

Se não tem razões para insistir

Você segue por lá

Que eu vou por aqui

Por favor, me deixa ir, me deixa andar

Quero ver na praia o sol raiar

Ver lindas morenas bronzear

Relembrar antigos carnavais

Você pode ir em frente, sem olhar pra trás

Por favor, me deixa em paz, me deixa caminhar