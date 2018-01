Um presente para os amantes do Queen

O canal oficial do Queen no YouTube disponibilizou, domingo (12), o vídeo com o show que a banda realizou no Rock in Rio, em 12 de janeiro de 1985. Com quase uma hora de duração, o vídeo mostra um dos primeiros grandes espetáculos realizados no Brasil numa época em que a banda estava no auge. Vale revier esse momento tão especial para a banda e para os fãs. Nada como rever a interpretação de Fred Mercury para clássicos como Radio Ga Ga, I Want to Break Free e Love of my Life, quando ele deixa o público cantar, foi lindo.