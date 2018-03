Um pacto de fidelidade

São nada menos do que 60 anos a serviço do choro. O bandolinista Izaías Bueno de Almeida passou por diversas gerações fazendo de tudo para manter a integridade e a pureza musical. Capitaneando, desde 1978, o grupo mais antigo de São Paulo, Izaías e seus Chorões, resistiu bravamente àquilo que considera "deturpações" ou "distorções" do gênero. Aos 75 anos, mantém-se como uma espécie de guardião do regional. Mas foi preciso esperar até 2012 para que realizasse um sonho antigo: gravar com seu grupo a célebre suíte Retratos, uma fusão entre o choro e o erudito que Radamés Gnatalli compôs especialmente para Jacob do Bandolim.

Mantendo os arranjos de cordas originais do compositor gaúcho e contando com a parceria do Quintal Brasileiro, quinteto de formação erudita liderado por Luiz Amato, Izaías e Seus Chorões apresentam o conteúdo do disco (que conta ainda com outras composições de Radamés para Jacob, como as Valsas e duas peças inéditas) no Sesc Belenzinho para marcar as comemorações do aniversário de São Paulo, no próximo dia 25.

"A suíte Retratos representa para mim a inovação saudável do choro", explica Izaías. "Radamés foi um dos poucos a querer enriquecer o gênero cruzando com o erudito. Por outro lado, os chorões de hoje fogem da essência do choro, preferem serem virtuoses a serem chorões. Tocam com muita velocidade porque a plateia gosta do que é espetacular. Nós ficamos assustados com isso. Nós nos mantemos há quase 30 anos procurando tocar com arranjos que não deturpem o gênero."

Izaías e seu irmão, o violonista e arranjador Israel, são os únicos remanescentes da formação original do grupo. A gravação de Retratos representa muito para os dois, que praticamente receberam a partitura da suíte das mãos de Jacob do Bandolim. Izaías conviveu com o mestre (foi justamente ao ouvi-lo que se decidiu pelo instrumento), e conheceu um pouco da sua intransigência, disciplina e teimosia.

"Uma vez, Jacob me viu improvisar sobre o tema de uma composição sua, Doce de Coco, e me deu uma bronca", lembra Izaías. "Disse que não precisava de parceria e que eu estava mudando a música dele. Era uma pessoa que não admitia concorrência, chegou a se tornar inimigo mortal do Waldir Azevedo. Quem tocava bandolim tinha muita dificuldade na época, as pessoas diziam ‘pô, você quer tocar bandolim, mas já tem o Jacob...’"

No fim dos anos 50, Izaías testemunhou os esforços de Jacob para dominar a partitura de Retratos. O bandolinista passou cinco anos estudando a composição, de uma exigência extrema para o solista. Assim que o mestre a gravou, foi a vez de Izaías estudá-la, como uma espécie de sucessão. Até este ano, a suíte tinha sido regravada em diferentes formações, do violão ao piano, mas nunca mais em seu conceito original, com orquestra e grupo regional de choro.

"Para tocá-la é preciso obedecer a convenções que não estão nos padrões do choro, certos fraseados e harmonias. Daí a dificuldade", avalia Izaías. "Como se trata de uma composição erudita, não há espaço para o solista improvisar, embora o Jacob tenha feito algumas adaptações. Procuramos a maior fidelidade possível aos arranjos originais. O que muda para mim em relação ao Jacob são apenas os acertos na interpretação, a maneira como fluímos em cima do ritmo."

Assim como Jacob, Izaías é um exímio improvisador. Quando iniciou, o líder do grupo paulista não tinha acesso a partituras, nem a discos. Por isso aprendeu a tocar de memória, improvisando desde cedo. Seu estilo, no entanto, é bem diferente do de Jacob.

"Izaías tem um fraseado único. Está mais para o bandolim napolitano, que não tem muito a ver com o bandolim carioca do Jacob", compara o violinista Luiz Amato, que gravou a parte de cordas do disco com seu grupo Quintal Brasileiro. "É uma linguagem de São Paulo, um pouco mais melancólica. Em sua versão de Retrato, o Izaías viaja muito mais na parte melódica e rítmica do que o Jacob, que por sua vez gravou uma versão mais reta. Jacob não saía tanto do ritmo, talvez pela necessidade de gravar rápido e também pelo estilo do choro carioca."

Quando criança, Amato costumava assistir às rodas de choro de Izaías. Era levado por seu pai, um grande admirador do bandolinista. Anos depois, encontrou Izaías e seu irmão Israel pesquisando partituras no acervo da Record e começaram elaborar um disco que juntasse regional e cordas. Atualmente, trabalham em cima do repertório de um novo disco, com composições e arranjos de Israel.

"Izaías e Israel são os ilustres obscuros da nossa música", afirma Amato. "O Izaías brilha como solista, mas não brilharia tanto sem o seu irmão por trás. Israel é um arranjador maravilhoso. Eu queria fazer traduções de peças de violão para cordas, e ele me mandou um arranjo para quinteto de cordas de Abismo de Rosas em dois dias."

Amato acredita que a atitude de Izaías pela preservação da essência do choro é fundamental. "É que nem o Paulinho da Viola em relação ao samba", acredita. "Com o tempo, ele viu a coisa degringolar. É só você pegar a programação do festival de Jericoacara para ver que não tem quase nada de choro por lá. Acredito que, pela idade dele e pela experiência, a atitude do Izaías em reclamar e segurar a onda é louvável."