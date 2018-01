Um mês depois da tragédia em Manchester, Ariana Grande se apresenta no Brasil

Com show no Rio nesta quinta-feira, 29, na Jeunesse Arena, e em São Paulo em 1.ºde julho, no Allianz Parque, a cantora norte-americana Ariana Grande chega ao País pouco mais de um mês após o atentado terrorista que matou 22 pessoas ao final do seu concerto em Manchester, na Inglaterra, em maio. Reivindicado pelo grupo jihadista Estado Islâmico (EI), o ataque vitimou principalmente crianças e adolescentes.

Horas após o atentado, Ariana cancelou shows em cinco cidades da Europa e se declarou “destruída” nas suas redes sociais. O retorno aos palcos foi na própria Manchester, no começo de junho, quando a jovem reuniu um grande time de artistas para um concerto beneficente, com nomes como Coldplay, Black Eyed Peas e Miley Cyrus.

O show no Rio desta quinta é o sétimo da sua turnê de promoção do álbum Dangerous Woman desde o atentado. Para sua realização, a segurança será reforçada e, num ato raro no Brasil, a organização da apresentação proibiu totalmente a entrada com bolsas e mochilas, que normalmente são apenas revistadas e liberadas em seguida. Outros objetos como guarda-chuvas, garrafas, lanternas e qualquer material cortante já eram e continuam proibidos.

Apesar do clima tenso, de medo, Ariana Grande promete um show animado e descontraído, sem muitas alterações no que já vinha sendo feito na turnê. Para o concerto beneficente em Manchester, a cantora revelou que chegou a preparar o show com músicas mais emocionais, sem alguns de seus hits pop. Porém, o encontro com a mãe de Olivia, de 15 anos, uma das vítimas do atentado, a fez mudar de ideia. “Ela disse para eu não chorar, que Olivia não gostaria de me ver chorando, e que ela gostaria de ouvir os hits”, revelou antes de começar a cantar um dos maiores sucessos do álbum Dangerous Woman, Side to Side.

A principal diferença na lista de músicas do show é a presença do clássico Somewhere Over the Rainbow, canção imortalizada por Judy Garland em O Mágico de Oz. Ariana encerrou o concerto beneficente com a música, sem conseguir segurar o choro, e desde a ocasião, ela está presente em suas apresentações.

ARIANA GRANDE

Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, tel.: 4800-6689. Sáb. (1º), a partir das 19h. Ingressos disponíveis entre R$ 240 e R$ 520.