Ultraje a Rigor, Titãs e Cachorro Grande vão abrir os shows dos Rolling Stones no Brasil

Já foram definidas as bandas que vão abrir as quatro apresentações dos Rolling Stones no Brasil. Quem abre o show de Mick e companhia no Rio de Janeiro, no dia 20 de fevereiro é o Ultraje a Rigor. Já os Titãs sobem ao palco no Estádio do Morumbi, em São Paulo, nos dias 24 e 27. Em Porto Alegre, o show que prepara o público para receber os Stones é dos gaúchos do Cachorro Grande. Os Titãs vão abrir um show dos Stones pela segunda vez. Em 2006, os paulistanos antecederam a performance do quarteto britânico na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

A atual turnê, chamada América Latina Olé - a primeira da banda na região em dez anos -, começou na última quarta-feira, 3, em Santiago, no Chile. O grupo também passará por Buenos Aires, Montevidéu, Lima, Bogotá, e termina o tour no dia 14 de março, na Cidade do México.

Em Santiago, a música She's a Rainbow - raridade do psicodélico disco Their Satanic Majesties Request (1967) - foi escolhida pelo público no Twitter e apresentada pelo grupo pela primeira vez desde 1998.

Datas da turnê

3 de fevereiro - Santiago (Chile)

7 de fevereiro - Buenos Aires (Argentina)

10 de fevereiro - Buenos Aires

13 de fevereiro - Buenos Aires

17 de fevereiro - Montevidéu (Uruguai)

20 de fevereiro - Rio de Janeiro

24 de fevereiro - São Paulo

27 de fevereiro - São Paulo

2 de março - Porto Alegre

6 de março - Lima (Peru)

10 de março - Bogotá (Colômbia)

14 de março - Cidade do México