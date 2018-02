Últimos discos do Queen serão relançados em setembro

SÃO PAULO - Os cinco últimos álbuns do Queen serão relançados, informou nesta quarta-feira, 27, o site da revista britânica NME. Os discos chegam às lojas em 5 de setembro deste ano (na Inglaterra), data em que o vocalista da banda, Freddie Mercury, completaria 65 anos, se estivesse vivo.

Os discos, The Works, 1984, A Kind of Magic, 1986, The Miracle, 1989, Innuendo, 1991 e Made In Heaven, de 1995 - este último lançado depois da morte de Freddie Mercury, em 23 de novembro de 1991, fazem parte das celebrações do aniversário de 40 anos da banda britânica, cujos sucessos da carreira se tornaram clássicos do rock mundial. Com os lançamentos, uma nova parte da série Queen: Deep Cut, também será vendida, com músicas lado B do grupo. Os discos anteriores da banda já estão à venda, inclusive no Brasil, reeditados.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O grupo, nascido em 1971, lançou 15 discos de estúdio - esse número passa para mais de 30 se inclusas coletâneas de melhores sucessos e DVDs. Formada por Freddie Mercury, Roger Taylor, John Deacon e Brian May, a banda continuou tocando depois da morte do vocalista, por complicações da aids, em 1991.

Deacon, baixista, deixou o Queen em 1997. Os outros membros nunca se separaram oficialmente.

Reveja um dos sucessos do último disco da banda, Made In Heaven, em vídeo publicado pela banda: