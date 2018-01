Últimos dias de Michael Jackson serão tema de série produzida por J.J. Abrams

Às vésperas do 7.º aniversário de morte de Michael Jackson, chega às livrarias americanas nesta terça-feira, 21, o livro Before You Judge Me: The Triumph and Tragedy of Michael Jackson’s Last Days (Antes Que Você me Julgue: O Triunfo e a Tragédia dos Últimos Dias de Michael Jackson), de Tavis Smiley e David Ritz.

O livro acompanha os altos e baixos do astro pop e sua busca por privacidade.

A produção executiva da minissérie ficará a cargo de Smiley, que acaba de ganhar o reforço de J.J. Abrams - de Star Wars e outros sucessos. A Warner também está envolvida na produção.

A dupla também está trabalhando numa série baseada em Death of a King: The Real Story of Dr. Martin Luther King, Jr.'s Final Year (A Morte do Rei: A História Real dos Últimos Dias de Martin Luther King), também publicado por Tavis, em 2014.

Michael Jackson morreu em 25 de junho de 2009.