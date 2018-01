Última noite do TIM Festival: animação mesmo com som ruim A última noite do TIM Festival em São Paulo, no Tom Brasil Nações Unidas, que estava prevista para ter início às 18 horas, sofreu atraso de uma hora. O público, impaciente, se aglomerava no hall de entrada e gritava, em coro, "abre! abre!". De lá, dava para ouvir ainda os técnicos passando som. O festival começou bem morno. A banda pernambucana Mombojó foi a primeira a se apresentar para um público que, sendo bastante otimista, chegava a mil pessoas. A platéia, com capacidade para 4 mil pessoas, só ficou lotada mesmo nos últimos shows da noite. O som, muito mal regulado, produziu microfonia diversas vezes e estourava nos ouvidos de forma ensurdecedora - mal se conseguia distinguir um instrumento de outro, a ponto de tornar tudo um imbróglio sonoro. E o que é pior: nenhum técnico foi capaz de resolver o problema até as 2h20 da madrugada, horário em que a última atração, os robóticos parisienses do Daft Punk, se despediram. A péssima qualidade do som prejudicou - e muito - aquela que deveria ser uma das melhores apresentações do festival. Os nova-iorquinos do TV on the Radio já provaram ser capazes de oferecer momentos catárticos em shows pelo mundo, o que infelizmente não ocorreu no Tom Brasil. A pista, a essa hora já bastante cheia, tinha um público disperso nos arredores, que não se deixou levar nem pelos acordes frenéticos da guitarra de Kyp Malone, muito menos pelo vocal ardiloso de Tunde Adebimpe. Os problemas de som persistiram. "O que foi tudo isso? Não dava para entender o som que eles estavam fazendo! O som está horrível", reclamou uma garota, tapando os ouvidos, no fim do show do Thievery Corporation, que no pouco que se pôde ouvir bem, foi aprovado pelo público. Apesar dos pesares, o Thievery, um verdadeiro coletivo de músicos e vocalistas de diferentes gêneros e origens, repetiu em São Paulo a performance hipnótica exibida na edição carioca do evento. O público, abarrotado quando eles assumiram o palco, delirou com a combinação rítmica da banda, numa fusão perfeitamente palatável de música eletrônica, indiana, acid jazz, reggae e até alguma batucada brasileira. Quem estava lá não conseguiu parar de dançar ao som de hits da trupe, como The Richest Man in Babylon e Lebanese Blond. Sob a batuta dos DJs e produtores Rob Garza e Eric Hilton, a catarse sonora do coletivo é impulsionada por uma formação interessante de cítara, metais, baixo, guitarra, teclado, percussão poderosa, além de cinco vocalistas, que se revezam nas apresentações. Há até uma brasileira entre eles, a cantora Karina, nitidamente animada por estar entre os seus no Tom Brasil. Festa pura! A platéia, que já estava na pilha pós-Thievery Corporation, não teve tempo para refresco, pois logo na seqüência estava engatilhado o show do trio nova-iorquino Yeah Yeah Yeahs, liderado pela feroz Karen O. Quando a cantora subiu no palco, parecia que estava com o diabo no corpo. Como é de praxe. Teatral, original e inspiradamente atrevida, ela fica ligada em 220 volts o tempo todo. Não há como não ficar com os olhos grudados em seus movimentos beirando ao performático e com os ouvidos solícitos ao seu vozeirão poderoso. Karen O quebrou tudo em hits como Rockers e Cheated Hearts, e deu um tempo na pauleira em raros momentos, como em Maps. Quem foi lá para ver apenas o Daft Punk, a última atração, teve de aturar as longas pausas entre os shows. A megaestrutura piramidal requerida para o duo parisiense já estava em parte montada desde o início, mas pareceu que a produção tinha ido buscá-la no Cairo. Do momento em que Karen O, do Yeah Yeah Yeahs, despediu-se - com seu último grito gutural, quebrando o microfone no chão - levou mais de uma hora para o início do show do Daft Punk. Tanto sacrifício só poderia levar à redenção. Assim que as cortinas foram abertas, o público veio abaixo. Hits como One more Time e Around the World, permeados por um jogo de luzes ensandecido que saía das faces da pirâmide (bregas, eles?), fizeram todo mundo cantar sem parar e resistir até o último minuto do espetáculo, já na madrugada de segunda-feira. Deu para curtir, mas poderia ter sido muito melhor.