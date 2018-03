U2 vai apresentar-se no Festival de Glastonbury

No ano passado a banda foi obrigada a cancelar sua participação prevista em um dos maiores eventos mundiais de música ao ar livre depois que o vocalista Bono machucou as costas.

O U2 vai tocar na sexta-feira, 24 de junho, no palco Pyramid, que pode ser visto por dezenas de milhares de fãs posicionados em uma encosta gramada.

"Depois da decepção de o U2 não pode apresentar-se no ano passado, agora estamos duplamente ansiosos com a perspectiva do grupo romper a barreira do som na noite de sexta-feira", disse o organizador de Glastonbury, Michael Eavis.

O guitarrista Edge, do U2, acrescentou: "Glastonbury é mais um modo de vida do que um festival. No ano passado eu consegui chegar para o show da sexta-feira: consegui tocar com o Muse, curtir o festival, comer um hambúrguer vegetal com fritas e tocar no palco Pyramid."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Tenho que admitir que há algo de realmente especial e único nesse palco. Portanto, estamos todos ansiosos por voltar e retomar onde eu parei. E estamos mais que emocionados e loucos para tocar diante do maior público de festival do mundo."

Criador de gado leiteiro, o inglês Michael Eavis, que já está na casa dos 70 anos, desenvolveu Glastonbury, que começou como pequeno festival de música que não cobrava ingressos e converteu-se em um dos maiores eventos do calendário pop, atraindo alguns dos maiores artistas e bandas e recebendo cerca de 150 mil fãs pagantes, que dormem em barracas na própria fazenda Glastonbury.

(Reportagem de Mike Collett-White)