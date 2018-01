U2 será tema de missa de igreja anglicana Uma igreja anglicana na Inglaterra está preparando seu primeiro serviço de comunhão com músicas inspiradas no grupo de rock irlandês U2. "O rock pode ser um veículo de imensa espiritualidade", disse o bispo Grantham, Timothy Ellis, anunciando planos para o singular serviço, na cidade inglesa de Lincoln, a ser realizado em maio. Uma banda ao vivo vai tocar sucessos do U2 como Beautiful Day e Mysterious Ways com a letra das músicas sendo mostradas em uma tela gigante. O serviço vai se concentrar nas metas de desenvolvimento do milênio. O cantor e líder da banda, Bono Vox, é um dos principais promotores das metas de combate à pobreza no mundo.