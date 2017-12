U2 promove leilão para ajudar músicos atingidos pelo Katrina A guitarra Gibson Les Paul tocada por The Edge, do U2, foi arrematada por US$ 240 mil, e os óculos de sol de Bono foram vendidos por US$ 20 mil em num leilão realizado no sábado, 21, para beneficiar músicos atingidos pelo furacão Katrina. O leilão, promovido no Hard Rock Cafe de Nova York pela Julien´s Auctions, levantou cerca de US$ 2,5 milhões, incluindo uma taxa de comprador de 20%, para a Music Rising, uma organização beneficente criada por The Edge e outros artistas após o furacão que devastou a Costa do Golfo americana em 2005. De acordo com os organizadores, foi a primeira vez que uma seleção tão grande de memorabília do U2 foi oferecida a colecionadores. Entre os mais de 200 objetos vendidos estavam a guitarra Red Fender Mustang de 1966 de Jimi Hendrix, por US$ 400 mil, o saxofone do ex-presidente Bill Clinton (US$ 54 mil) e um par de óculos de sol azuis e redondos de John Lennon (US$ 30 mil). "É uma sensação estranha ver nossas coisas lá em cima", comentou The Edge. Preciosidades Além da guitarra Les Paul, que foi arrematada por um comprador anônimo, The Edge doou sua guitarra Gibson 1958, que foi vendida por US$ 105 mil, e vários acessórios usados sobre o palco, incluindo um par de tênis (US$ 7 mil) e uma de suas boinas de algodão (US$ 11 mil). A guitarra autografada irlandesa Falcon Gretsch, do vocalista Bono, foi arrematada por US$ 180 mil. O instrumento Fender Active Jazz Deluxe do baixista Adam Clayton rendeu US$ 22 mil, e o bongô usado pelo baterista Larry Mullen Jr. na turnê Vertigo foi comprada por Us$ 19 mil. O momento de maior emoção do leilão, que durou sete horas, foi a venda da guitarra Les Paul, que The Edge tinha usado em todas as turnês do U2 desde 1985. Dallas Schoo, que há anos é o técnico que cuida das guitarras da banda irlandesa, disse à Reuters que lamentou a venda da guitarra. "A impressão que dá é que ela passou por uma guerra", comentou Ralph Trenke, fã inveterado do U2 que levou para casa a Gibson de 1958 de The Edge, mas foi superado nos lances e não conseguiu arrematar a Les Paul.