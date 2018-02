U2 prepara novo álbum para o começo de 2011

O U2 está preparando o lançamento de um novo álbum para o começo de 2011, disse o empresário da banda, Paul McGuiness. Ele revelou que o trabalho que sucederá No Line On The Horizon (2009), cujo título provisório é Songs of Ascent, deve chegar às lojas antes de maio.

"Eu espero um novo álbum do U2 mais breve que todos imaginam", disse o empresário ao Irish Times. "Acredito que no começo de 2011, antes da próxima etapa da turnê norte-americana", completou.

A banda liderada por Bono Vox tem mostrado novas músicas durante a 360º Tour, incluindo Mercy, Every Breaking Wave, e Boys Fall from the Sky.

O U2 também tem sofrido com a pirataria de músicas na internet. No Line On The Horizon vendeu "apenas" cerca de 5 milhões de cópias, enquanto o disco anterior, How to Dismantle an Atomic Bomb (2004) teve o dobro de unidades comercializadas.