U2 lidera ranking de músicos mais rentáveis do mundo

SÃO PAULO - O U2 é mesmo o maior grupo de rock do mundo, pelo menos se o critério for dinheiro. Em lista divulgada pela revista Forbes, os irlandeses ocuparam, com larga vantagem, a primeira colocação entre as bandas que mais arrecadaram nos últimos 12 meses.

Com US$ 195 milhões, Bono e cia superaram Bon Jovi, o segundo no ranking, em nada menos do que US$ 70 milhões.

Os números foram levantados a partir de álbuns vendidos, venda de ingressos para shows, publicidade e patrocínios.

No final do ano passado, o U2 anunciou duas apresentações no Estádio do Morumbi, em São Paulo. Os ingressos, que custavam entre R$ 70 e R$ 1.000, evaporaram em questão de horas. A procura foi tão grande que a banda agendou um terceiro show na cidade, e as entradas para a data extra também esgotaram no primeiro dia das vendas.

Confira abaixo o top 10 do ranking:

1. U2 - US$ 195 milhões

2. Bon Jovi - US$ 125 milhões

3. Elton John - US$ 100 milhões

4. Lady Gaga - US$ 90 milhões

5. Michael Bublé - US$ 70 milhões

6. Paul McCartney - US$ 67 milhões

7. The Black Eyed Peas - US$ 61 milhões

8. The Eagles - US$ 60 milhões

9. Justin Bieber - US$ 53 milhões

10. Dave Matthews Band - US$ 51 milhões