U2 lidera programação do festival de Glastonbury, na Inglaterra

A banda de rock irlandesa U2 se apresentará no festival de Glastonbury no próximo verão europeu, após ter sido excluída da programação no último minuto em 2010 devido a uma lesão que o líder do grupo, Bono Vox, sofreu nas costas.

O quarteto confirmou nesta quarta-feira sua participação no próximo festival na localidade de Somerset, no sudoeste da Inglaterra, do qual será a atração principal ao lado de Beyoncé e Coldplay.

A banda tocará no palco "Pyramid" na sexta-feira, 24 de junho, segundo anunciou o guitarrista da banda, The Edge, durante a entrega dos prêmios musicais da revista NME.

Apesar de o grupo não ter se apresentado na última edição do Glastonbury por conta dos problemas físicos de Bono, o guitarrista subiu ao palco do festival como convidado da banda Muse.

"Glastonbury é mais um estilo de vida do que um festival", afirmou The Edge, que também elogiou o palco central do evento, o "Pyramid", dizendo que tem "algo especial".

"Temos muita vontade de tocar para o público do melhor festival do mundo", afirmou The Edge.