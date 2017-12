U2 lidera faturamento das turnês na América do Norte em 2009

A banda vendeu 123 milhões de dólares em ingressos para sua turnê, enquanto Bruce Springsteen e a E Street Band vieram em segundo com 94,5 milhões de dólares, segundo a Pollstar.

Entre as maiores turnês de todos os tempos, essa do U2 fica em 5o lugar, de acordo com a Pollstar. A banda Rolling Stones mantém o topo com 162 milhões de dólares da turnê de 2005. A turnê de 2005 do U2 fica em terceiro lugar, com 138,9 milhões de dólares.

A banda irlandesa foi à estrada para promover o novo álbum, "No Line on the Horizon", que não conseguiu emplacar nenhum sucesso e vendeu modestos 1,06 milhões de cópias nos Estados Unidos, segundo a Nielsen SoundScan.

A Pollstar afirma que a banda tocou para 1,3 milhão de pessoas em 20 concertos na América do Norte, cobrando em média 93,77 dólares.

O pianista Elton John e Billy Joel ficaram em terceiro no ranking de 2009, com 88 milhões de dólares, seguidos por Britney Spears (82,5 milhões de dólares) e os australianos do AC/DC, em quinto lugar (77,9 milhões de dólares).

(Reportagem de Dean Goodman)