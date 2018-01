U2 lança nova coletânea em novembro O U2 deve lançar em 20 de novembro uma nova compilação que vai conter duas novas músicas produzidas por Rick Rubin, que trabalhou com o lendário cantor Johnny Cash, segundo informou o site da revista "NME". Uma das músicas, "The Saints Are Coming", foi gravada pela banda irlandesa em conjunto com a banda Green Day. Como há havia sido anunciado, "The Saints Are Coming" poderá ser baixada na web no próximo dia 30 e o dinheiro arrecadado será destinado a fundos em benefício às vítimas do furacão Katrina. De acordo com o site oficial do U2, o novo álbum "Best Of" vai reunir as 16 melhores músicas já gravadas pela banda. Duas coletâneas já foram organizadas anteriormente: "The Best of 1980-1990", em 1998, e "The Best of 1990-2000", em 2002. O U2 apresentou no Brasil este ano dois shows da turnê "Vertigo" no Estádio do Morumbi, em São Paulo, em 20 e 21 de fevereiro, atraindo, em cada um, cerca de 70 mil pessoas.