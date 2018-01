U2 lança música inédita depois de quatro anos

Depois de quatro anos de espera, será lançada no próximo dia 29 de novembro a primeira música inédita do U2. Em anúncio em seu site oficial, a banda irlandesa divulgou que o projeto será parte do Record Store Day, criado em apoio às lojas de discos nos EUA.

Ordinary Love estará na trilha sonora de Madela: Long Walk to Freedom, produção dirigida por Justin Chadwick, e foi feita a pedido do produtor do longa, Harvey Weinstein.

Uma caricatura de Nelson Mandela feita pelo irlandês Oliver Jeffers ilustrará a capa do disco. Um videoclipe que já está pronto, dirigido por Jeffers e Mac Premo, será veiculado em Novembro. O álbum terá ainda, como lado B, a música, Breath, com temática relacionada a Mandela.

A banda de Bono mantém longa com o ex-presidente da África do Sul, e assistiu a uma versão inicial do longa para buscar inspiração para a trilha.