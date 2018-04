U2 grava vídeo com novo single 'I'll Go Crazy...'

Os shows do U2 na cidade espanhola de Barcelona nos dias 30 de junho e 2 de julho foram gravados no vídeo I'll Go Crazy If I Don't Go Crazy Tonight, o novo single da banda irlandesa que faz parte de seu último trabalho No Line On The Horizon.

O grupo liderado por Bono escolheu o estádio barcelonês Camp Nou, onde fez os shows para mais de 170 mil pessoas, para dar início à sua turnê mundial 360º Tour, que em 12 de setembro retomará sua rota pela América do Norte, segundo informou sua gravadora Universal.

A banda escolheu essa canção I'll Go Crazy If I Don't Go Crazy Tonight, porque é a que mais agradou ao público. O single será editado em dois formatos, um que inclui cinco remixes diferentes e outro que também incorpora a canção Magnificent, outras das que fazem parte do No Line On The Horizon, um trabalho publicado em março passado.