U2 foi a banda que mais ganhou dinheiro em 2009

O U2 foi o grupo que mais ganhou dinheiro em 2009, segundo um relatório da revista especializada "Billboard" citado nesta terça, 2, pela imprensa americana que cita os 40 artistas que mais lucro tiveram durante o ano passado.

Atualmente na estrada com a turnê "360°", uma das mais bem-sucedidas da história, o U2 continua sendo "a maior banda do mundo", diz a publicação, com um faturamento acima dos US$ 108 milhões.

No segundo lugar da lista, muito atrás do grupo irlandês, aparece Bruce Springsteen, com lucros de mais de US$ 57 milhões.

A medalha de bronze ficou com Madonna, com pouco mais de US$ 47 milhões.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O quarto lugar ficou com os veteranos do AC/DC, com mais de US$ 43 milhões, seguidos por Britney Spears, com cerca de US$ 39 milhões.

A lista dos dez artistas que mais faturaram em 2009 é completada por Pink, com US$ 36 milhões; Jonas Brothers, com US$ 33 milhões; Coldplay - que toca hoje em São Paulo -, com US$ 27 milhões; a estrela country Kenny Chesney, com US$ 26 milhões, e Metallica, com US$ 25 milhões.

Entre os demais artistas da lista, o destaque é a presença de Michael Jackson, morto em junho de 2009, no 20º lugar, com mais de US$ 17 milhões graças principalmente às vendas de seus discos e à arrecadação do filme "This Is It".

Segundo a "Billboard", o relatório levou em conta as receitas dos artistas a partir dos números obtidos com a venda de ingressos para shows, discos vendidos em formato físico, downloads digitais, toques para celular e transmissões pela internet.