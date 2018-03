U2 faz show reservado para mil pessoas nos Estados Unidos

çãoA banda irlandesa U2 agitou uma pequena cidade do Estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, e chateou uma leva de fãs ao fazer um show reservado para apenas mil pessoas. O grupo se apresentou na quarta-feira à noite no Somerville Theatre, na cidade de Somerville, atraindo para a área uma multidão de fãs que tentou de tudo para assistir ao show ou apenas ver os músicos, nem que fosse de relance. Veja também: TV Estadão - U2 lança novo álbum Novo álbum do U2 se aproxima de 500 mil cópias vendidas nos EUA U2 chega pela 10.ª vez ao topo da parada britânica O U2 tocou apenas cinco músicas, sendo quatro do álbum mais recente No Line on the Horizon, abrindo a apresentação com Get on Your Boots. A banda também tocou a música Vertigo, do álbum anterior, How to Dismantle an Atomic Bomb. A banda conquistou popularidade em Massachusetts antes mesmo de atingir o sucesso no resto do mundo, e se apresentou numa pequena casa noturna de Boston em 1980 durante sua primeira turnê norte-americana. "Aqui é onde tudo começou para nós, Boston, Massachusetts", disse o vocalista Bono, que junto com o restante da banda, respondeu a perguntas por escrito da plateia após o show. A apresentação é parte da turnê promocional de No Line on the Horizon, que passará, inicialmente, por Europa e Estados Unidos.