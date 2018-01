U2 fará show grátis em Berlim antes do MTV Europe Awards

A banda irlandesa de rock U2 fará um show gratuito diante do Portão de Brandemburgo, em Berlim, na semana que vem, para coincidir com o MTV Europe Music Awards, que ocorrerá na cidade na mesma noite, anunciaram nesta quarta-feira, 28, os organizadores do evento de premiação.

A premiação de 5 de novembro ocorre quatro dias antes do 20º aniversário da queda do Muro de Berlim, símbolo da guerra fria que dividiu a cidade e a Alemanha. O muro foi pacificamente derrubado nos meses seguintes e os dois países se reunificaram 11 meses depois, em 1990. "Será um local animado de se estar, quase 20 anos após a queda do muro", afirmou o empresário do U2, Paul McGuinness, na terça-feira. "Vai ser divertido".

De acordo com a MTV Networks International, os ingressos para o show são gratuitos e podem ser adquiridos nos sites www.u2.com e www.mtvema.com à partir das 12h00 (horário de Brasília) desta quarta-feira.

Jay-Z e Robbie Williams devem se apresentar no espetáculo anual da MTV, uma das maiores cerimônias de música pop realizada fora dos EUA.