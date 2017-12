U2 fará dois shows em outubro no Morumbi, diz site

Os fãs do U2 no Brasil já podem agendar um novo encontro com os rapazes irlandeses, eles vão se apresentar em outubro, nos dias 19 e 22, no estádio Morumbi, afirmou o site do Globo Esporte. A última vez que a banda esteve no Brasil foi em abril de 2011, quando fizeram dois shows com ingressos esgotados com meses de antecipação.

A turnê da banda u2, 360º Tour, foi apresentada no estádio Morumbi nos dias 9, 10 e 13 de abril de 2011, com casa lotada para 90 mil pessoas, nos três dias. Na ocasião, eles apresentaram 25 músicas, incluindo os bis, e o vocalista Bono, humanista de carteirinha, cobrou das autoridades brasileiras investigação mais rigorosa sobre a morte de estudantes em uma favela no Rio de Janeiro.