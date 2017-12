U2 está trabalhando em novo álbum, diz revista

A edição eletrônica da revista Billboard afirmou nesta quarta-feira, 20, que o grupo irlandês U2 está trabalhando em um novo disco com os mesmo produtores com os quais grava há anos, Brian Eno e Daniel Lanois. "Vamos romper clichês e oferecer uma obra-prima. Estamos trabalhando e Bono (Vox, vocalista) está fazendo as letras", aponta Lanois, que afirma que a banda conta com muito material, o que pode fazer com que o próximo álbum do U2 seja duplo. O último lançamento do grupo, How To Dismantle An Atomic Bomb, saiu no mercado em 2004, mas há algum tempo a banda liderada por Bono trabalha em um novo material obtido nas turnês do grupo pela França e Marrocos. "Há tanto material. Quando Eno e eu entramos em um quarto com estes meninos, antes de comer já temos oito canções", disse Lanois à revista americana. "Fizemos algumas introduções fascinantes através de jam sessions", ressaltou. "Agora, escolheremos nossas introduções favoritas e diremos: Pronto, este é um ponto de partida excelente. Agora, o que queremos dizer com ele? As bases às vezes são melódicas e outras partem de um riff, mas posso garantir que são fascinantes", afirmou o produtor.