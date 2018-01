U2 confirma volta ao Brasil em outubro para show com Noel Gallagher

Agora está confirmado. A banda irlandesa U2 está mesmo com vinda garantida ao Brasil no segundo semestre para show com participação de Noel Gallagher, ex-Oasis.

O próprio U2 confirmou nesta terça-feira, 6, em seu website que irá se apresentar no dia 19 de outubro no Estádio do Morumbi, em São Paulo. Apesar desta ser a única data no Brasil, U2 e Noel Gallagher farão shows também no México, no dia 3 de outubro, Colômbia, no dia 7, Argentina, no dia 10, e Chile, no dia 14.

Enquanto o grupo irlandês entra em turnê para comemorar os 30 anos do álbum The Joshua Tree, Noel Gallagher traz a sua banda High Flying Birds para antecipar canções do seu terceiro álbum solo, que deve chegar ainda em 2017.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para o show em São Paulo, fãs cadastrados no site do U2 terão acesso a uma pré-venda especial entre as 10h do dia 8 de junho e as 17h de 10 de junho. Já a venda geral será aberta no dia 16 de junho. Informações sobre valores de ingressos ainda serão divulgadas.