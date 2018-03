U2 começa nova turnê mundial em palco gigante em Barcelona

O grupo de rock irlandês U2 inicia nesta terça-feira sua primeira turnê em três anos, apresentando-se para 90 mil fãs em Barcelona em cima de um dos maiores palcos já construídos para concertos. Veja também: Ouça trecho de FEZ-Being Born, do U2

Nos próximos quatro meses, a banda vai tocar para estimados 3 milhões de fãs em 31 cidades da Europa e América do Norte, onde mais shows devem ser anunciados no próximo ano.

A U2 360 Tour vai cumprir o que promete com um palco redondo que será cercado pelos fãs dentro do estádio Nou Camp, do FC Barcelona.

A imprensa local informou que cerca de 500 fãs com ingressos dormiram diante da entrada do estádio na segunda-feira, na esperança de conseguirem um lugar ao lado do palco quando os portões forem abertos.

Os organizadores dizem que isso será mais fácil agora, já que o palco de novo conceito propiciará uma visão clara a mais fãs, além de permitir a presença de mais pessoas, o que possibilita reduzir os preços dos ingressos nestes tempos de recessão.

Consta que a U2 360 Tour será a turnê mais cara já feita pela banda, custando estimados 100 milhões de dólares, mas especialistas sugerem que é um dinheiro bem gasto.

As apresentações ao vivo vêm se tornando uma fonte de renda cada vez mais importante para grandes grupos como o U2, devido à queda expressiva nas vendas de CDs físicos e à pirataria que corre solta na Internet.

A conceituada publicação da indústria musical Billboard estima que a U2 360 Tour pode ser uma das turnês de maior arrecadação da história, possivelmente superando a turnê Vertigo, que a banda fez em 2005-06 e que lhe rendeu 389 milhões de dólares.

Evento grandioso

O palco, que requer 120 caminhões para ser transportado, é outro elemento grandioso dos quatro roqueiros que já receberam mais prêmios Grammy que qualquer outra banda.

Na turnê Zoo TV, enormes telões sobrecarregaram os fãs com imagens da cultura pop. Na turnê PopMart, o vocalista Bono apareceu dentro de uma bola luminosa de 12 metros no formato de um limão.

A memória visual que deve ficar gravada nesta turnê provavelmente será a "Garra", um "monstro" de quatro patas que se ergue 50 metros acima da cabeça dos músicos e sobre o qual é montado o sistema de som.

Bono, os guitarristas The Edge e Adam Clayton e o baterista Larry Mullen Jr. vão divulgar seu 12.º álbum gravado em estúdio, No Line on the Horizon.

As resenhas do álbum foram em sua maioria positivas, e o disco, que mistura guitarras com sons ecléticos do Marrocos, onde foi parcialmente gravado, foi diretamente para o primeiro lugar das paradas em 30 países, incluindo os EUA e a Grã-Bretanha.

Mas as vendas iniciais nos EUA foram nitidamente menores que as do álbum anterior da banda, How to Dismantle an Atomic Bomb, lançado em 2004.