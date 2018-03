U2, Coldplay e Killers ajudam a lançar revista musical digital Por Jonathan Cohen NOVA YORK (Billboard) - Alguns dos maiores nomes da música estão contribuindo com canções exclusivas para a RED(Wire), uma revista musical digital que será lançada no Dia Mundial de Combate à Aids, em 1o de dezembro. U2, Coldplay, The Killers, The Dixie Chicks, John Legend, R.E.M. e Bob Dylan estão participando da iniciativa, que nasceu da organização ativista (RED), criada por Bono. Toda a renda das assinaturas será revertida em benefício de soropositivos na África. A MSN.com vai dar uma festa de lançamento da revista em 1o de dezembro. Por 5 dólares, os usuários receberão uma edição nova da RED(Wire) toda quarta-feira, incluindo uma canção exclusiva de um músico famoso, uma canção de um artista que a (RED) quer promover, uma peça multimídia que pode incluir vídeo ou fotografia e uma matéria mostrando como a renda está beneficiando africanos carentes. Os materiais serão descarregados num tocador personalizado e, de lá, carregados automaticamente no iTunes. Os usuários poderão enviar dois exemplares gratuitos a amigos e serão premiados se assinarem a RED(Wire). O fundador da revista, Don MacKinnon, disse à Billboard.com: "Já há artistas dizendo 'quero dar a vocês uma faixa para as pessoas que chamaram amigos'. Essa é a grande idéia: usar as redes de relacionamento social para realmente mudar o mundo de maneira singular". A faixa do U2 foi gravada na quarta-feira passada, e The Killers, Elton John e Neil Tennant, dos Pet Shop Boys, se uniram na canção de Natal "Joseph, Better You Than Me", que MacKinnon descreve como "balada power", É o terceiro ano consecutivo em que The Killers criam uma canção natalina e doam a renda à (RED). Enquanto isso, em sua versão própria de "Redemption Song", de Bob Marley, John Legend abre mão do piano em favor de um arranjo mais enxuto com guitarra, baixo e backing vocals, segundo MacKinnon. Também estará na revista a primeira canção nova das Dixie Chicks desde a grande vitória do grupo no Grammy de 2007, "Lucky One", além de Elvis Costello e Police em "Watching the Detectives" e "Walking on the Moon", numa jam session gravada durante o novo programa de Costello no Sundance Channel, "Spectacle." Outras músicas a sair na (RED)Wire serão anunciadas nas próximas semanas. MacKinnon está entusiasmado com as direções criativas abertas à nova revista digital, especialmente com a participação de artistas tão conhecidos. "Tive uma reunião com Jay-Z, e ele quer discutir artistas a serem destacados nas edições", disse ele. "Grandes artistas podem ser curadores de edições. A meta toda foi criar uma plataforma criativa."