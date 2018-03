U2 chega pela 10.ª vez ao topo da parada britânica

O U2 chegou pela décima vez ao primeiro lugar na lista de discos mais vendidos no Reino Unido com seu novo álbum, No Line On The Horizon, igualando assim os feitos de Rolling Stones e Madonna, mas ainda abaixo das marcas de Elvis Presley e dos Beatles. Com o sucesso do novo disco, o quarteto irlandês com 29 anos de carreira entrou para o seleto grupo de cinco artistas ou grupos que mais vezes alcançaram o topo da parada, informou hoje a Official Charts Company, empresa que elabora esse ranking. Na frente de U2, Madonna e os Rolling Stones, estão Elvis Presley teve, com 15 discos "número 1" no Reino Unido, e os Beatles, que tiveram 11. O novo trabalho de Bono Vox (voz), The Edge (guitarra), Adam Clayton (baixo) e Larry Mullen Jr. (bateria) alcançou a marca histórica neste domingo, quando desbancou "Invaders Must Die", do Prodigy. A primeira vez em que o U2 se tornou o mais vendido do Reino Unido foi em 1984, com o álbum "War", lançando no ano anterior. Seu trabalho mais recente, "How to Dismantle an Atomic Bomb", de 2006, também alcançou a mesma colocação.