U2 cancela últimos dez shows da turnê mundial Vertigo A banda irlandesa U2 cancelou os últimos dez shows de sua turnê mundial Vertigo na Austrália, na Nova Zelândia, no Japão e no Havaí. O motivo foi a doença na família de um dos músicos, segundo informou o produtor da banda, Arthur Fogel. "Os fãs devem imaginar que tomar essa decisão não foi fácil", disse Arthur. E acrescentou: "Nós vamos anunciar todos os detalhes em breve". No comunicado, não foram divulgadas informações sobre a doença do familiar de um dos integrantes. Especula-se que seja a filha de algum deles. O U2 deveria tocar em Auckland, na Austrália, em 17 e 18 de março - onde não toca há oito anos -, e seguir para um tour por Brisbane, Melbourne, Adelaide e Sydney. Depois, iria direto para Yokohama em 4 de abril e seguiria para Honolulu, no dia 8. Os fãs estão desolados. O comunicado já foi divulgado no site oficial da banda.