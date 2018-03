U2 anuncia turnê mundial '360' em 2009/10 O grupo irlandês U2 anunciou oficialmente nesta segunda-feira sua turnê mundial de 2009/10, batizada de "360", que tem início em Barcelona no dia 30 de junho e o primeiro show previsto para os EUA no dia 12 de setembro, em Chicago. Os 90 ou 100 dias de turnê, que servirá para divulgar o álbum "No Line on the Horizon", serão a primeira excursão do grupo nos estádios desde a turnê de Vertigo, em 2005/06. O disco voou direto ao topo das paradas britânicas no domingo, sendo o álbum que vende mais rápido no ano até o momento, disse um funcionário da companhia que mede as paradas nos EUA. A turnê 360 do U2, anunciada pelo site da banda, percorrerá 14 cidades da Europa antes de passar pela América do Norte. Diferentes grupos, como Glasvegas, Black Eyed Peas e Snow Patrol, farão os shows de abertura. O U2 disse que o palco será em forma de círculo, utilizando-se de um projeto em que a banda será rodeada pelo público e ninguém terá a visão obstruída. Outros detalhes da turnê 360 foram informados na sexta-feira pela publicação Billboard, que disse que esta turnê carrega a expectativa de ser uma das maiores de todos os tempos. (Reportagem de Jill Serjeant)