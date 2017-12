U2 anuncia relação de 18 músicas de seu próximo álbum A banda irlandesa U2 anunciou hoje a relação de 18 músicas que farão parte de seu próximo álbum, cujo nome é U218 Singles e que chegará às lojas no dia 20 de novembro. Segundo informações dadas pelo grupo através de seu site, este trabalho estará disponível em CD, em vinil e em DVD, com os vídeos das 18 músicas. Além disso, haverá uma edição limitada do CD com um DVD bônus que terá 10 faixas ao vivo gravadas em Milão (Itália) durante um show da turnê Vertigo. Entre as 18 músicas escolhidas estão duas novas canções inéditas gravadas no Abbey Road Studios de Londres com o produtor Rick Rubin: The Saints Are Coming, que conta com a participação da banda americana Green Day, e Window In The Skies. As outras canções são Vertigo e Sometimes You Can´t Make It On Your Own, do álbum How To Dismantle An Atomic Bomb (2004), e Beautiful Day, Walk On, Elevation e Stuck In A Moment You Can´t Get Out Of, de All That You Can´t Leave Behind (2000). Do disco Achtung Baby (1991) foram escolhidas One e Mysterious Ways, enquanto do The Joshua Tree (1987) aparecem I Still Haven´t Found What I´m Looking For, With Or Without You e Where The Streets Have No Name. Outros dois trabalhos da banda irlandesa, Rattle and Hum (1988) e The Unforgettable Fire (1984), estão representados com as canções Desire, do primeiro, e Pride (in The Name Of Love), do segundo. De War (1983), seu terceiro álbum, foram escolhidos Sunday Bloody Sunday e New Year´s Day. Completa a lista a singela Sweetest Thing, o presente de aniversário que Bono compôs para sua esposa, Ali, em 1998.