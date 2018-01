Twitter da banda de Jack Black é hackeada e anuncia morte do ator

O Twitter oficial da banda Tenacious D, formada por Jack Black e Kyle Gass, anunciou e logo desmentiu, neste domingo, 5, a morte do ator e músico Jack Black.

Os tuítes de que Jack Black teria morrido aos 46 anos foram postados por um usuário chamado @Ruthless. Logo em seguida, foi publicado na rede social: "A lenda ainda está viva, ele está OK caras :) Apenas um meme." Mais tarde, a banda usou novamente a rede social para dizer que a conta teria sido hackeada. "Nós tivemos nossa conta hackeada. Podemos garantir a vocês que Jack está vivo e muito bem", diz o texto.

O Tenacious D tocou na última sexta-feira, 3, no festival Rock am Ring?, na Alemanha. O evento, que ainda aconteceria no sábado e neste domingo, foi suspenso por conta das tempestades na região. Um raio deixou ao menos 71 feridos na sexta.

WE had our Twitter account hacked. We can assure you that Jack is ALIVE and WELL and that this was a sick "prank". — Tenacious D (@RealTenaciousD) 5 de junho de 2016