TV transmitirá homenagem a Michael Jackson em Viena

O espetáculo de três horas em homenagem a Michael Jackson que acontecerá em Viena, na Áustria, em setembro, será transmitido para o mundo inteiro pela televisão, segundo Georg Kindel, promotor do evento.

Kindel revelou que ainda negocia com emissoras de todo o mundo pelos direitos da transmissão do show, que terá a presença de vários artistas interpretando cerca de 20 grandes sucessos de Michael, morto no dia 25 de junho em decorrência de uma parada cardíaca.

"O conceito do Tributo é que alguns dos principais artistas do mundo interpretem ao vivo os maiores sucessos de Michael Jackson no palco, em um espaço imperial, compatível com o Rei do Pop," afirmou a produtora World Awards Media em sua página na internet.

O apresentador do concerto será Jermaine Jackson, irmão de Michael, e os artistas que participarão ainda estão sendo convidados. O local da apresentação será o Palácio de Schoenbrunn, que está sendo preparado para receber cerca de 85 mil fãs. O show deve ocorrer entre os dias 22 e 27 de setembro e os ingressos começam a ser vendidos no dia 20 de agosto.

Em entrevista ao canal CNN, Jermanie disse que o propósito da apresentação é mostrar o que Michael deixou de legado. "Quero lhes mostrar como sua verdadeira ênfase não era a música ou as apresentações; era a melhoria do mundo. Compreendam isto e vocês começarão a compreender a essência do meu irmão", disse.