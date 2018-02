TV paga exibe show inédito de Maria Gadú nesta terça

Após percorrer o Brasil para divulgar o primeiro trabalho, premiado com disco de platina, Maria Gadú parte para um novo desafio: o primeiro DVD. Antes de chegar às lojas, o registro será exibido nesta terça-feira, 26, a partir das 22h30, pelo canal Multishow da TV paga (com reapresentações quarta, 27, às 13h; e sexta, 29, às 9h).

O repertório do especial conta com os sucessos que a consagraram como uma das revelações de 2009. Gadú canta composições próprias como Encontro, Bela Flor, Altar Particular, Escudos, Dona Cila e, claro, o hit de novela das oito Shimbalaiê. Outras músicas do setlist que também estão no primeiro CD da cantora são Ne Me Quitte Pas, de Jacques Bel, e Linda Rosa, de Gugu Peixoto e Luis Kiari.

Além de lançar DVD, Gadú tem sido vista em parcerias no palco. Na festa de 20 anos da MTV, última quarta-feira, interpretou O Segundo Sol ao lado de Nando Reis. A música foi composta por ele e gravada em dueto com Cassia Eller, morta em 2001. Maria Gadú também está se preparando para sair em turnê com Caetano Veloso - tem shows marcados para novembro em Salvador (dia 7), São Paulo (24), e Belo Horizonte (26); e dezembro no Rio (5) e em Recife (9).