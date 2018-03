Turnê mundial do Duran Duran começa desajeitada na Nova Zelândia A turnê mundial da banda pop britânica Duran Duran começou desajeitada na Nova Zelândia, na quarta-feira, quando o vocalista Simon Le Bon esqueceu a letra de uma canção e o baixista John Taylor saiu do palco enfurecido, segundo relato publicado em um jornal. "Duran Duran, errando tudo com estilo", disse Le Bon, 49 anos, à multidão reunida na Vector Arena na cidade de Auckland, no norte do país, segundo a resenha publicada no dia seguinte pelo New Zealand Herald. Taylor, 47 anos, abandonou seu instrumento e o palco, aparentemente enfurecido com um trecho do show em que os membros do grupo vestiram ternos de cetim iguais e fones de ouvido para tocar uma fusão de canções no teclado e numa bateria eletrônica. "Eu não conseguiria dançar com isso. Estas pessoas vieram aqui para dançar", disse Taylor depois de retornar ao palco, segundo o Herald. Ainda segundo o jornal, Le Bon esqueceu a letra de um dos maiores sucessos da banda, "Hungry Like a Wolf". Mesmo assim, disse o jornal, o público -- composto em grande parte por mulheres na casa dos 30 anos -- não pareceu se incomodar com os tropeços. A banda, que inclui também o tecladista Nick Rhodes, 45 anos, e o baterista Roger Taylor, 47, viaja em seguida à Austrália, onde fará sete shows, começando na sexta-feira em Sydney. Depois do fim do trecho asiático da turnê, o Duran Duran começará uma turnê norte-americana em Vancouver, em 29 de abril. Formada há 30 anos, a banda está promovendo seu álbum mais recente, "Red Carpet Massacre", que foi um fracasso de vendas nos EUA e na Grã-Bretanha no ano passado.