Turnê do Guns n? Roses no Brasil ainda está indefinida A especulação em torno das datas da turnê do Guns n´ Roses no Brasil, um dos maiores fenômenos do rock, leva a agência responsável pela vinda do grupo comandado por Axl Rose a emitir um comunicado oficial. Eles se apresentaram no Rock in Rio Lisboa, em maio do ano passado, para um público de 50 mil pessoas. Leia a íntegra da nota: "Em vista das especulações acerca da turnê do Guns n? Roses no Brasil, a Mondo Entretenimento, agência responsável pela negociação da vinda da banda ao país, e a Universal, gravadora com quem o grupo tem contrato, informam que as datas das apresentações no Brasil ainda estão indefinidas. No momento, os agentes procuram conciliar a agenda do grupo com a disponibilidade dos locais onde os shows serão sediados no Brasil. Já se sabe, por exemplo, que a turnê não acontecerá em Maio de 2007. Assim que as negociações estiverem encerradas, a Mondo Entretenimento, por meio de sua assessoria de imprensa, divulgará datas, locais e preços da turnê".