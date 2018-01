Turnê do DJ Paul Van Dyk é adiada para março A produtora da turnê, a MarkTeam Pro Eventos (MKT-PRO), divulgou comunicado na tarde desta terça-feira informando que as apresentações do DJ alemão programadas para o final desta semana foram adiadas para março. Paul Van Dyk tem 35 anos e é considerado um dos mais importantes DJs de trance da atualidade. Ele deveria tocar no Guarujá (SP), em Atlântida (RS) e Camboriú (SC). Van Dyk deveria fazer o show para dez mil pessoas no dia 25, aniversário de São Paulo, no Guarujá, mas o alvará de liberação do local do evento não foi liberado a tempo e comprometeu o restante da turnê. A apresentação do DJ no Guarujá teve de ser transferida do Hotel Sofitel Jequitimar, onde ocorreria inicialmente, para a Arena da Praia da Enseada, pois no hotel não poderia ultrapassar as 22 horas. Segundo a produtora do evento, a estrutura já estava sendo montada na Praia da Enseada, quando receberam a informação de que o alvará de licenciamento poderia não ficar pronto a tempo. Assim, a MKT-PRO decidiu transferir as datas nas outras três cidades. Aqueles que já compraram ingressos poderão reaver seu dinheiro nos pontos de venda.