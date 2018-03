Turnê de Roger Waters no Brasil começa em 25 de março

Roger Waters fará quatro shows no Brasil em março de 2012. As novas datas foram divulgadas nesta segunda-feira, 10. O músico se apresenta em 25 de março em Porto Alegre, 29 no Rio de Janeiro e 31 de março e 1 de abril em São Paulo.

As datas dos shows de Roger Waters no Brasil foram alteradas depois que apresentações extras foram marcadas na Argentina, onde o ex-Pink Floyd fará oito shows.

O músico divulga a turnê The wall - clássico álbum do Pink Floyd. O cenário utilizado nas performances tem custo estimado em mais US$ 15 milhões, e conta com um muro de 70 metros de largura por 11 de altura no palco.

Em entrevista à Associated Press em abril de 2010, Roger Waters deu a entender que The Wall será a última turnê de sua carreira.