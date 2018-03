Turnê de Madonna pode passar pelo Brasil

A possível passagem da turnê de Madonna pelo Brasil está dando o que falar. Sites argentinos anunciam a vinda da cantora para shows em Buenos Aires e sua passagem pelo Brasil também. Entretanto, a Time for Fun (ex-Cie), empresa que estaria trazendo a turnê Sticky & Sweet para o Brasil não confirma que o Estádio do Maracanã esteja reservado para Madonna, muito menos que esteja em negociação para trazer a turnê da pop star ao País. Veja também: Britney Spears participará de nova turnê de Madonna em vídeo Em comunicado, Madonna nega 'affair' com jogador de beisebol Turnê de Madonna já vendeu mais de 1 milhão de ingressos Na Argentina, o site lavoz.com.ar diz que Madonna vai se apresentar em Buenos Aires, sem dar datas. Já o infobae.com dá detalhes. Diz que a promoção de seu 11.º disco Hard Candy, chegará à América Latina, com shows agendados para os dias 4, 6 e 7 de dezembro no estádio do Club Atlético River Plate de Buenos Aires. Em seguida, segundo o site a "rainha do pop" vai cantar no Estádio Nacional de Santiago do Chile, nos dias 10 e 11 e, em seguida, faria cinco shows no Brasil, dois no Estádio do Maracanã, no Rio, nos dias 13 e 14, e três no Morumbi de São Paulo, nos dias 17, 18 e 20. Madonna começa sua maratona de shows em 23 de agosto, no Millennium Stadium, em Cardiff, no País de Gales, percorre Europa - canta em Londres e Paris -, e Estados Unidos e termina a turnê em 30 de novembro, com um show ao ar livre para 50 mil pessoas na Cidade do México. De acordo com a Live Nation, empresa responsável pela turnê mundial da cantora, a América Latina está no itinerário do shows, mas até agora nenhuma apresentação foi anunciada oficialmente para o continente. Uma novidade confirmada pela agente de Madonna, Liz Rosenberg, é a participação de Britney Spears por meio de um vídeo que será exibido nos shows. "Em algum momento nesta semana serão rodadas as seqüências de Britney para a próxima turnê de Madonna. Essa é toda a informação que tenho disponível. O resto é segredo", disse Liz. Madonna e Britney já escandalizaram a platéia de fãs com um provocativo beijo na boca, em 2003, na cerimônia de entrega dos prêmios musicais da MTV.