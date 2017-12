Turnê de Jay-Z e Beyoncé arrecada US$ 100 milhões

WASHINGTON - Enquanto aumentam os rumores de problemas no casamento, a cantora Beyoncé e o rapper Jay-Z encerram na quarta-feira, 30, em São Francisco, a turnê On the Run, com a qual arrecadaram US$ 100 milhões.

Segundo a revista Billboard, em todas as apresentações foram vendidos mais de 90% dos locais disponíveis nos estádios. Al Joulani, vice-presidente da turnê americana para a promotora Live Nation, calculou uma média de comparecimento de 45 mil pessoas em cada atuação, o que representa um total de mais de 855 mil seguidores de Beyoncé e Jay-Z na turnê, assim como uma arrecadação de cerca de US$ 5,2 milhões em cada show.

"Foi uma turnê muito bem-sucedida e nos agrada ter chegado a essa arrecadação", comentou Al Joulani que, perguntado sobre as versões de uma iminente ruptura entre Beyoncé e Jay-Z, disse que não tinha lido os artigos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Durante o show de domingo, 3, no Pasadena Rose Bowl, no Condado de Los Angeles (EUA), a cantora de 33 anos e mãe de uma filha pareceu alimentar os rumores de problemas conjugais com sua versão da canção Resentment, sobre um marido infiel.

O cantor de R&B Akon, em declarações para ao portal de entretenimento TMZ, disse que Jay-Z e Beyoncé sempre protegeram a privacidade de sua relação e isso pode ter contribuído para as especulações sobre o futuro do casal.

Beyoncé e Jay-Z, acrescentou Akon, sempre "apresentaram sua relação ao público mais como um negócio do que como uma relação real e os famosos necessitam ser um pouco mais abertos com seu público sobre sua relação ou caso contrário atraem todo tipo de rumores".