Turnê de despedida da Orquesta Buena Vista Social Club vem ao País

Após 16 anos de shows disputados pelo mundo, a Orquesta Buena Vista Social Club passará pelo Brasil em maio com a sua Adiós Tour, a turnê de despedida final - para a qual conta com Omara Portuondo, Guajiro Miraval, Barbarito Torres e Jesus "Aguaje" Ramos, entre outros. Em São Paulo, os shows serão no HSBC Brasil. No Rio, serão no Vivo Rio.

A turnê que vem ao Brasil passará também por templos da música, como o Royal Albert Hall de Londres. O grupo andou pelo planeta com diferentes formações desde sua "redescoberta", em 1997. Nesse período, perdeu gênios como Ibrahim Ferrer, Compay Segundo, Rubén González, Pío Leyva e Puntillita. Mas seguiu se renovando com nomes como o do pianista Rolando Luna, o baixista Pedro Pablo, os percussionistas Andres Coayo e Filiberto Sánches e Alberto La Noche, além de Luis Allemany e os cantores Carlos Calunga e Idania Valdez.

A conquista do mundo pela orquestra Buena Vista começou em 1º de julho de 1998, quando o grupo de 25 artistas veteranos de Cuba subiu ao palco do Carnegie Hall, em Nova York, para um único e aguardado concerto. O show se tornaria o clímax do premiado documentário Buena Vista Social Club, do cineasta Wim Wenders (e do disco do guitarrista americano Ry Cooder). Em poucos anos, se tornou o disco de música cubana mais vendido da História.

SERVIÇO

15/05/15 - VIVO RIO (RUA INFARTE DOM HENRIQUE, 85 - FLAMENGO - RIO DE JANEIRO)

Horário: 22h

Ingressos: De R$ 90 a R$ 300

Site:www.hsbcbrasil.com.br

16/05/15 - HSBC BRASIL (RUA BRAGANÇA PAULISTA, 1281 - CHÁCARA STO ANTÔNIO, SP)

Horário: 22h

Ingressos: De R$ 65 a R$ 350

Site: www.hsbcbrasil.com.br