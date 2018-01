Turnê de Depeche Mode é marcada por infortúnios, diz Fletcher

A turnê internacional do Depeche Mode, Tour of the Universe, foi manchada por vários infortúnios, disse um Lima, Peru, o tecladista Andrew Fletcher, que apesar disso assegurou que é uma das melhores já realizadas pela banda inglesa.

"No primeiro dia morreu meu pai. No terceiro dia Dave Gahan [o vocalista] foi diagnosticado com câncer e também machucou uma perna durante um espetáculo em Bilbao, tendo que cancelar mais datas", disse o músico para a América Televisión do Peru.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tour of the Universe começou em maio desse ano e terminará em fevereiro de 2010, levando o Depeche Mode a países como Argentina e Espanha. A banda cancelou os dois shows que faria em outubro no Brasil, alegando problemas decorrentes da alteração de datas na agenda de shows no continente europeu. As apresentações canceladas estavam previstas para os dias 22 de outubro, no Rio de Janeiro, e 24, em São Paulo.