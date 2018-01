Turnê de Adele pode ter sido a última da carreira da cantora

Na última quarta-feira, 28, Adele realizou uma apresentação em Londres como parte da turnê mundial de seu disco mais recente, 25. Na ocasião, ela distribuiu aos fãs uma carta na qual indica a possibilidade de nunca mais voltar a excursionar. A cantora inglesa foi enfática e comentou que quer que seus últimos shows sejam em Londres "por que eu não sei se eu vou fazer alguma turnê novamente"

Adele, no entanto, já havia comentado sobre a possibilidade desta ser a sua última turnê. "Eu não sou boa em sair em turnê. Aplausos me fazem me sentir um pouco vulnerável. Não sei se vou fazer mais alguma turnê algum dia", ela disse à plateia sob a chuva do último domingo, 25. "O único motivo pelo qual eu saí em turnê foram vocês. Eu não tenho certeza se isso é para mim. A maior realização da minha carreira foi esta turnê", declarou ela.

Leia mensagem na íntegra:

"Então é isso, depois de 15 meses na estrada e 18 meses do 25, chegamos ao final. Nós levamos essa turnê pela Inglaterra + Irlanda, pela Europa, por toda a América e eu finalmente consegui ir para Austrália e Nova Zelândia também.

Fazer turnê é uma coisa espetacular, mas não tem muito a minha cara. Eu sou muito caseira e tenho muito prazer pelas coisas pequenas. Além disso, eu sou dramática e tenho um histórico terrível com turnês. Até agora é isso! Eu fiz 119 shows e essas últimas 4 semanas vão completar 123, foi muito difícil e um prazer absurdo ter feito isso.

Eu só fiz essa turnê por vocês e para esperançosamente ter um impacto em vocês da mesma forma que alguns dos meus artistas preferidos tiveram na minha vida. E eu queria que meu último show fosse em Londres porque eu não sei se vou fazer turnê de novo, então quero que minha última vez seja em casa.

Obrigada por vir, por todo esse amor e carinho. Eu vou lembrar de tudo isso pelo resto da minha vida. Amo vocês. Boa noite por agora. Adele".