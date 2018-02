Turnê com repertório de Noel Rosa chega a São Paulo

"Noel é sinistro!", brincava Arlindo Cruz no sábado, dia seguinte ao show que fez com o repertório do sambista carioca na companhia de Lenine, Sandra de Sá, Zélia Duncan, na cidade paraense de Carajás. "Ele é um brasileiro que soube cantar a alma do samba brasileiro. As letras são muito atuais e todo mundo conhece, no Brasil inteiro".

A justificativa é endossada pelos colegas. Eles estão viajando desde a semana passada com a apresentação idealizada a partir da homenagem a Noel feita pelo Prêmio da Música Brasileira, dia 6, no Rio, da qual participou um elenco maior.

O quarteto primeiro foi a São Luís, depois Carajás e Belém. Amanhã, canta no Citibank Hall, e em seguida continua por Vitória (domingo) e Belo Horizonte (dia 27). Quinhentos ingressos já foram distribuídos. Trezentos estão disponíveis somente amanhã no site www.premiodamusica.com.br, gratuitamente, mediante preenchimento de um formulário.

Quatro dos sambas mais conhecidos do expoente de Vila Isabel ficaram com Arlindo - Com que Roupa?, Conversa de Botequim, Coisas Nossas e Onde está a Honestidade -, que divide com Sandra o clássico Fita Amarela. Ela canta a marchinha As Pastorinhas, além de O Gago Apaixonado, De Babado e Três Apitos.

Zélia, as exaltações Feitiço da Vila e O X do Problema, Quando o Samba Acabou e a obra-prima Último Desejo. Com Lenine, outra carnavalesca, Pierrot Apaixonado. Ele apresenta O Orvalho vem caindo, Filosofia, Feitio de Oração e Tarzan, o Filho do Alfaiate. Em cada cidade, um convidado diferente. Em São Paulo, será Marcelo Jeneci. Ao fim, todos se juntam em Até Amanhã. A apresentação é do ator Murilo Rosa.

Nascido no Rio em 1910, Noel morreu há 74 anos, mas é conhecido bem longe de sua cidade, como vêm comprovando os shows. "Noel é alicerce, e está presente no inconsciente, em qualquer região do País", diz Lenine, que celebra a oportunidade de estar convivendo com os colegas com uma intensidade inédita. Ele e Arlindo estão pensando em compor juntos. "Seria um tipo de diário de viagem. Já estou ficando com saudade da turnê."

