Turistas invadem casa de campo de Paul McCartney Dois turistas norte-americanos entraram sem permissão na casa de campo do ex-Beatle Paul McCartney no sul da Inglaterra, e filmaram a "invasão" com uma câmera de vídeo caseira. Segundo o tablóide inglês "Daily Mirror", os dois turistas conseguiram entrar na propriedade do músico em Peasmarsh, no condado de East Sussex, no sudeste da Inglaterra, e filmaram o exterior da casa e os luxuosos automóveis do cantor britânico. Depois, colocaram o vídeo em um site, incluindo comentários sobre a experiência. "Esta é a casa (de McCartney). É linda. Vamos nos meter em confusão", comenta uma mulher no vídeo. O ex-Beatle, que enfrenta um processo de divórcio de sua esposa, Heather Mills, pediu o reforço da segurança na mansão de Peasmarsh, chamada Woodlands Farm. "Macca (Paul McCartney) ficou pasmado (ao saber do ocorrido). Ele supunha que tinha segurança suficiente para ele e sua família, mas este casal de turistas entrou sem problemas. Sorte que não eram perigosos", declarou uma fonte próxima ao cantor. McCartney foi visto na última quinta-feira em Paris - o músico foi conferir o desfile da grife de sua filha Stella na Semana de Moda de Paris.