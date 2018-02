Turistas e residentes brasileiros em Londres visitam casa de Amy

Foto de Amy Winehouse foi colocada por fãs em placa que indica o endereço da cantora

LONDRES - Português é o idioma que mais se ouve diante da casa onde morava a cantora britânica Amy Winehouse, em Camden Square, no norte de Londres. Turistas desviaram o passeio e residentes decidiram aparecer para presenciar o momento - a curiosidade atrai uma boa quantidade de brasileiros.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:

Mãe de Amy diz que ela não estava bem na véspera

REGISTRO: A última aparição de Amy

VÍDEO: Imagens da carreira de Amy

RELEMBRE: o último show no Brasil

Ouça playlist de Amy Winehouse

Nelson Motta destaca talento de Amy

Artistas lamentam morte de cantora

A presença chama a atenção deles mesmos. "Você também é brasileira? Mas só tem brasileiro aqui", disse Victor Ruas da Costa, de 24 anos, morador de Santos (SP), que está há quarenta dias mochilando pela Europa. Assim como vários outros, ele foi avisado por pessoas do Brasil de que a cantora tinha morrido, afinal estava passeando e sem acesso às notícias.

Maria Otília Mioni, de 51 anos, veio de Foz do Iguaçú (Paraná) para visitar os filhos que moram em Londres. Como é fã de Amy, decidiu aproveitar o passeio. Da frente da casa em Camden Square, ela ia seguir para o pub preferido da cantora, The Hamley Arm's, a 15 minutos a pé do local. Maria Otília já achava que Amy não iria conseguir se restabelecer dos problemas com as drogas e o álcool, mas mesmo assim viu a notícia como "um baque".

As gaúchas Rossana Teixeira, 30 anos, Melina Miller, 30 anos e Melissa de Boita, 31 anos, estavam passeando pela cidade quando receberam a notícia da morte por telefone, de uma amiga do Brasil. Pararam em uma lanchonete e lá encontraram outra brasileira que havia acabado de passear por Camden Square e ensinou a elas o caminho.

Residentes

Além de turistas, brasileiros que vivem em Londres também vieram conferir o ambiente. Samuel Alano, 34 anos, estava com a mulher e os dois filhos. "Vim ontem e voltei hoje."

Entre todos, a pergunta era: por que há tantos brasileiros aqui? A época de férias e o real forte, que atraem os turistas à Europa, era uma explicação possível. "O brasileiro é mais sensível mesmo", justificou Marcelo Martinez, 35 anos, há dez anos morando em Londres.

Mas, a curiosidade era mesmo o motivo mais apontado. "Brasileiro, né...85% é curiosidade", afirmou Alano.