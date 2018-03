Tulipa Ruiz, Céu e O Terno são destaques de festival no litoral de SP

Um grande caleidoscópio sonoro que vai do rock ao jazz. Assim pode ser definido o Vento Festival, que desembarca em Ilhabela nesta quinta-feira, 16, no litoral norte de São Paulo, e vai até domingo, 19. Com entrada gratuita, o evento reúne grandes apostas da música brasileira. Céu, a banda paulistana O Terno, Tulipa Ruiz, Lira, Norma Nascimento e Saulo Duarte e a Unidade são os maiores nomes do evento que está na sua 1ª edição.

Artistas da cena independente também vão se apresentar no festival. Os destaques ficam por conta dos grupos Holger, Guizado, Charlie os Marretas, Inky, Fidura, Piratas da Ilha, Fidura, Singapura, Caroço de Azeitona e o DJ Gago. Com realização da Prefeitura de Ilhabela e da Secretaria de Turismo, os shows serão abrigados na Vila, dentro do centro histórico da cidade.

A cantora e compositora Céu, que está celebrando 10 anos de carreira com o DVD Céu Ao Vivo, retorna ao Brasil após uma temporada intensa no exterior. Céu se apresentou em várias cidades dos Estados Unidos. Ela, que também passou pela Europa, África do Sul e Colômbia em 2012, toca no sábado, às 23h. Depois disso a artista decidiu que queria concentrar sua agenda em território brasileiro. O show da turnê tupiniquim ganhou registro no despojado Centro Cultural Rio Verde, em São Paulo, em julho de 2014, e foi lançado em CD e DVD em dezembro.

Já O Terno, formado por Tim Bernardes (vocal, guitarra e teclados), Guilherme D'Almeida (baixo) e o recém-incorporado Gabriel Basile (bateria) promete fazer um belo show no festival. O power trio, que lançou o segundo álbum da carreira no ano passado, o homônimo O Terno, e se apresentou na edição deste ano do Lollapalooza, agora é dono de um som mais coeso e maduro. Se em 66, primeiro trabalho da banda, eles buscavam identidade e sonoridade, agora os paulistanos encontraram uma personalidade mais consistente. Eles sobem ao palco nesta sexta, às 21h10.

As novas composições de O Terno vão do rock ‘n’ roll intenso e psicodélico até as baladas mais introspectivas, passando pela fase sessentista, o experimentalismo e o soul. Tulipa Ruiz, que é o destaque da noite desta quinta-feira, às 22h30, vai tocar canções de seu terceiro disco, Dancê. Lançado no começo de 2015, o trabalho traz 11 faixas que mantêm a cantora em lugar destaque na cena da atual MPB. Esta é a primeira experiência dançante da artista. Versátil, Tulipa já apostou no rock em Tudo Tanto (2012) e no pop em Efêmera (2010).

FESTIVAL O VENTO

Endereço: Praça das Bandeiras - Centro (Vila) - IlhaBela - SP

Dias: 16, 17 e 18 a partir das 19h e dia 19 a partir das 15h

Gratuito

Programação

16 de Julho - quinta-feira

MC Max B.O. apresentando

19h às 19h30 - DJ Dago (Neu Club)

19h30 às 20h50 - Open Mic: Caroço de Azeitona

20h50 às 21h - DJ Dago (Neu Club)

21h às 22h - Charlie e os Marretas

22h às 22h30 - DJ Dago (Neu Club)

22h30 às 00h - Tulipa Ruiz

00h à 01h - DJ Dago (Neu Club)

17 de Julho - sexta-feira

MC Max B.O. apresentando

20h às 20h40 - Norma Nascimento

20h40 às 21h10 - Singapura

21h10 às 22h10 - O Terno

22h10 às 22h40 - Singapura

22h40 à meia noite - Lira

00h à 01h - Singapura

18 de Julho - sábado

MC Max B.O. apresentando

20h às 21h - Holger

21h às 21h30 - DJ Mataga e Dip

21h30 às 22h30 - Saulo Duarte e a Unidade

22h30 às 23h - DJ Mataga e Dip

23h às 00h20 - Céu

00h20 às 01h0 - DJ Mataga e Dip

19 de Julho - domingo

15h às 16h - Fidura

16h às 16h30 - DJ Phill

16h30 às 17h30 - Piratas da Ilha

17h30 às 18h - DJ Phill

18h às 19h10 - Guizado

19h10 às 19h30 - DJ Phill

19h30 às 20h3 - Inky